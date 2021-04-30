Британский авианосец, два эсминца, а также два фрегата, АПЛ и суда обеспечения начинают первый за несколько десятилетий дальний поход. Это подтверждает, что Великобритания снова возжелала стать «владычицей морскою». Насколько удачно это у нее получится, можно будет узнать только после завершения похода.

Британские политики уже прокомментировали предстоящий вояж. Они заявили, что авианосная группа продемонстрирует миру возрожденную мощь Королевского флота и подтвердит свои амбиции вновь выбиться в число морских сверхдержав.

Эксперты считают, что мощь этой группы не так уж велика, но она показывает, что Британия намерена в будущем увеличивать ее, чтобы сравниться с американскими группировками кораблей. Это означает, что Лондон собирается вмешиваться в дела других государств, демонстрировать силу и боевые возможности. Которые со временем разовьются до весьма высокого уровня.

Даже сейчас наличие авианосца с боевыми самолетами на палубе и атомной подводной лодки делает группу достаточно сильной, поэтому не стоит демонстрировать в отношении нее шапкозакидательские настроения.