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Вячеслав Макаров, ведущий популярной передачи «Маска», которую транслируют на телеканале НТВ, заявил, что певица в костюме Змеи смогла избавиться от всех своих соперниц.

Ранее состоялся показ 8-го эпизода шоу, в ходе которого была раскрыта личность Единорога – в костюме пряталась исполнительница Ирина Дубцова. В результате в программе осталась лишь одна представительница прекрасной половины человечества, которая скрывается в костюме Змеи.

По словам Макарова, в предыдущем сезоне сложилась полностью противоположная ситуация – тогда остался только один мужчина, прятавшийся за маской Льва, и три женщины. Ведущий в шутку сообщил, что «змеюка» смогла выжить всех своих конкуренток. Однако он не стал делать прогнозов по поводу того, кому удастся дойти до финала проекта.

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