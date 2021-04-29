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Экспертное сообщество вновь напомнило о стратегической важности появления в Судане российской военной базы.

Указ о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре 2020 года. Достигнутое соглашение ожидает ратификации правительством африканской страны. Однако вечером 28 апреля в западных СМИ появилось фейковое сообщение о том, что Хартум якобы уведомил российское посольство о приостановке действия соглашения.

Вброс опровергли источники российских СМИ в Судане, а затем и посольство РФ в Хартуме. Экспертное сообщество винит США в создании фейка. Американцы претендуют на господство в Африке, чему может сильно помешать появление российского пункта материально-технического обеспечения.

«Если их деятельность не встретит серьёзного противодействия, то они и правда подомнут под себя ещё одну страну. Так что расслабляться рано. Работать нужно и не стесняться об этом рассказывать», – пишет автор канала ANNA-NEWS Александр Харченко.

Создание базы должно ознаменовать собой долгожданное возвращение России в Африку после долгого перерыва. Известно, что во времена СССР у Москвы было исключительное региональное влияние на континент, которое было утрачено с распадом Союза.

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