На территории Приднестровья неподалеку от границы Украины местные СМИ заметили перемещение российских военных. Колонна боевой техники проехала всего в тринадцати километрах от нее.

В опубликованном сообщении говорится, что войска РФ передвигаются в пределах непризнанного государства. Военный конвой был обнаружен неподалеку от аэродрома Тирасполь. Журналисты напоминают, что на территории региона находятся около 1,7 тысячи российских военнослужащих. При этом Приднестровье обладает большим стратегическим значением, так как оно протянулось вдоль молдавских и украинских границ.

Военные эксперты указывают на то, что этот регион может стать отличным плацдармом на тот случай, если необходимо будет организовать быстрое наступление. В результате РФ сможет атаковать Украину сразу с четырех направлений, если ВСУ решат осуществить полномасштабное нападение на Донбасс.