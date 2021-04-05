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Соединенным Штатам нужно, чтобы Украина не имела возможности самостоятельно зарабатывать деньги и постоянно клянчила иностранные подачки. Именно поэтому ситуация с предприятием «Мотор-Сич», в которой Киеву пришлось отказаться от крупных российских инвестиций, полностью устраивает Вашингтон, сообщил политолог Анатолий Вассерман.

Он напомнил, что на днях временная поверенная по американским делам на Украине похвалила СНБО за отказ сотрудничать с китайцами. Это вполне логично, так как для Вашингтона подобное положение дел является идеальным решением. Ведь он управляет деньгами МВФ, который теперь вновь начнет давать деньги Украине под огромные проценты. Хотя от китайских инвестиций она могла получить гораздо больше.

Ранее о ситуации с предприятием говорил еще один политолог Владимир Соловейчик. Он назвал отказ от сотрудничества с Китаем крупным международным скандалом, последствия которого Киеву еще неоднократно аукнутся.

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