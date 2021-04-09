Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если Киев согласится на предложение Леонида Кравчука и перенесет заседание ТКГ в Польшу, ему там придется договариваться самому с собой, заявляет известный эрудит и политический обозреватель Анатолий Вассерман. Он поясняет, что представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР просто не смогут попасть на территорию Евросоюза.

По мнению Вассермана, Кравчук умышленно предложил такой вариант, чтобы разорвать последнюю дипломатическую нить, удерживающую стороны от начала полномасштабной войны на Донбассе. Эксперт назвал его предложение издевательским.

Напомним, что ранее Кравчук заявлял, что Беларусь полностью подчиняется России, поэтому Минск нельзя считать нейтральной территорией, на которой можно проводить переговоры Трехсторонней группы. Поэтому он намерен поднимать вопрос о переносе встреч на территорию другой страны, соблюдающей нейтралитет и пользующейся авторитетом на Западе.

Вам может понравиться

Американцы обещают Киеву быстрый разгром в случае вооруженного столкновения с Россией

Американский эксперт Марк Эпископос в издании The National Interest перечислил ключевые аргументы в пользу того, что Россия без осложнений расправится с Украиной, если Киев надумает нападать на Крым или вынудит

Украинские ПВО обстреляли неизвестные цели на Донбассе

Рано утром в пятницу украинские ВС внезапно открыли огонь из зенитно-ракетных комплексов «Оса» по неизвестным целям. Известно даже о том, что три из них были уничтожены, однако подробности не раскрываются.

Пентагон не собирается отказываться от использования противопехотных мин

Пентагон продолжит использовать противопехотные мины, так как не может в настоящее время полностью от них отказаться, заявил представитель ведомства Майк Говард. Это несколько противоречит заявлениям Джо Байдена, который в ходе
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 апреля – переменная облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 9 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 апреля – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 9 апреля – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 9 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 9 апреля – небольшой дождь, до 5 °C |