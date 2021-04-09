Если Киев согласится на предложение Леонида Кравчука и перенесет заседание ТКГ в Польшу, ему там придется договариваться самому с собой, заявляет известный эрудит и политический обозреватель Анатолий Вассерман. Он поясняет, что представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР просто не смогут попасть на территорию Евросоюза.

По мнению Вассермана, Кравчук умышленно предложил такой вариант, чтобы разорвать последнюю дипломатическую нить, удерживающую стороны от начала полномасштабной войны на Донбассе. Эксперт назвал его предложение издевательским.

Напомним, что ранее Кравчук заявлял, что Беларусь полностью подчиняется России, поэтому Минск нельзя считать нейтральной территорией, на которой можно проводить переговоры Трехсторонней группы. Поэтому он намерен поднимать вопрос о переносе встреч на территорию другой страны, соблюдающей нейтралитет и пользующейся авторитетом на Западе.