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Двух «агентов ГРУ» Александра Петрова и Руслана Боширова в скором времени обвинят в гибели «Титаника» и поджоге Рейхстага в 1933 году, предположил эрудит и политолог Анатолий Вассерман. Он считает, что в ближайшее время Чехия предъявит новые обвинения, чтобы оправдать «уже накосяченное».

Вассерман заявил, что и Чехия, и Болгария сейчас начнут «нести любую ахинею», которая позволит им сохранить лицо и одновременно с этим скрыть собственные преступления.

Напомним, что две недели назад Чехия обвинила Боширова и Петрова во взрыве складов с вооружением во Врбетице, произошедшем в 2014 году. К Праге присоединилась Болгария, которая заявила, что четыре подобных взрыва на ее территории тоже организовали россияне, только речь идет уже о шести «агентах ГРУ».

Ни София, ни Прага не представляют никаких доказательств, ссылаясь на продолжение расследования.

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