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В конце апреля в активную фазу вступят натовские учения «Защитник Европы – 2021». В их рамках Североатлантический альянс подтянул к российским границам беспрецедентную военную мощь. Но политолог Анатолий Вассерман заявляет, что РФ подготовила «нежданчик для НАТО».

Сейчас около рубежей России находится 35 тысяч военнослужащих альянса и почти 15 тысяч единиц разнообразной боевой техники. Стягивание сил, которого не наблюдалось с момента окончания холодной войны, объясняют учениями и «сдерживанием российской агрессии».

Однако Россия не стала молча наблюдать за тем, как ее фактически окружают натовские силы. Она также организовала маневры, в результате которых на границах появилось около двухсот тысяч военных. Две армии и несколько десантных бригад тренируются отражать атаки потенциального противника и отрабатывают межвидовое взаимодействия.

«Нежданчик для НАТО: у нас, оказывается, сильная армия. И всего ничего — две общевойсковых армии да три десантных бригады, примерно 200 тысяч человек — тоже подъехали поближе к Украине. На учения и проверку готовности», — сообщил Вассерман.

Россия начала переброску войск в марте на фоне стягивания Украиной боевой техники к линии разграничения на Донбассе, а также участившихся обстрелов территорий ДНР и ЛНР со стороны ВСУ.

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