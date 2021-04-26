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Валентине Шевченко, девушке-бойцу UFC из Киргизии, удалось одолеть бывшую чемпионку организации Джессику Андраде из Бразилии.

Отмечается, что данный поединок состоялся в ночь на воскресенье, 25 апреля, в американском городе Джексонвилле, расположенном во Флориде, в рамках турнира UFC 261. Уже во 2-м раунде арбитр решил остановить бой, присудив киргизо-перуанской спортсменке победу техническим нокаутом.

В СМИ указывают, что Шевченко уже в пятый раз защищает свой чемпионский пояс. Ее прошлый поединок состоялся осенью прошлого года, в котором она смогла победить Дженнифер Майю. За свою профессиональную карьеру она успела поучаствовать в 23 боях, причем 20 из них завершились ее победами.

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