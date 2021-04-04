Йенс Шпан, руководитель немецкого Минздрава, во время беседы с журналистами Bild am Sonntag сообщил, что привившихся от коронавируса граждан ФРГ ждут привилегии при шопинге и путешествиях.

Сославшись на научную работу исследователей из Института Роберта Коха, глава ведомства отметил, что уже на пятнадцатый день после получения прививки люди становятся менее заразными. Поэтому им планируют разрешить посещать торговые точки без сдачи теста на COVID-19 и ездить по стране без необходимости соблюдения карантина.

Однако все эти привилегии вакцинированные немцы получат только после завершения третьей волны коронавирусной инфекции в стране. В настоящее время в Германии действует карантин. При этом детсады, образовательные учреждения, салоны красоты, а также магазины по продаже книг и цветов продолжают работать. Посещать их можно только при наличии отрицательного теста на вирус.