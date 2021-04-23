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Японское издание Nikkei Asian сообщило о реакции главы КНР Си Цзиньпина на беседу Джо Байдена и Владимира Путина.

Так, телефонный разговор между ними прошёл 13 апреля. Во время этой беседы Байден предложил Путину личную встречу в скором времени. По имеющейся информации, встреча состоится в июне.

Как заявили авторы японского издания, предложение Байдена о встрече с Путиным весьма шокировало главу Китая. Отмечается, что он знает Байдена уже около десяти лет, но ему личной встречи не предлагали. Кроме того, его удивили чётко обозначенные рамки.

1 июля в Китае также будут отмечать 100-летие Коммунистической партии, и встреча глав США и России в это время может стать неудобным для главы Китая.

В Китае выразили опасение, что Байден планирует разобраться с российско-американскими проблемами, и в дальнейшем полностью сосредоточиться на противостоянии с Пекином.

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