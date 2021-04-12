Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что уже семь недель подряд во всём мире происходит увеличение числа новых случаев заболевания коронавирусом.

Как он отметил, ранее, в первые два месяца зимы, число случаев заболеваний снижалось. Но сейчас уже семь недель подряд количество новых пациентов, у которых была выявлена инфекция, возрастает. Кроме того, четыре недели подряд увеличивается и количество скончавшихся от инфекции.

Гебрейесус указал на то, что во всём мире было сделано уже более 780 миллионов прививок от инфекции. Несмотря на это, в некоторых странах наблюдается достаточно сильный рост заболеваемости. Глава ВОЗ подчеркнул, что, даже с учётом вакцинации, требуется и дальше предпринимать меры для борьбы с распространением инфекции.

Вам может понравиться

На Украине назвали имя политика, который станет «приговором» Зеленскому

Владимир Синельников, журналист из Украины, отметил, что в случае начала войны в Донбассе в стране могут пройти досрочные президентские выборы, в которых Владимир Зеленский может проиграть другому политику. Согласно словам

Одна подлодка США может потопить сразу три российские атомные субмарины

Максим Климов, военный специалист, отметил, что американская подлодка может потопить сразу 3 атомные подводные лодки ВМФ России, расположенные в настоящее время в одной области. Согласно его словам, в рамках операции

Военные корабли России 12 апреля выстроились в боевой порядок поблизости от границ с Украиной

Россия направила к границе с Украиной свой военный флот. Согласно информации издания Аvia.pro, речь, по всей видимости, идёт о Каспийской флотилии. Как предполагается, таким образом Москва стремится показать Киеву, что
  • Анна
  • 12.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 апреля – переменная облачность, до 13 °C | город Мытищи: погода, 12 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 апреля – пасмурно, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 12 апреля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 12 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Армавир: погода, 12 апреля – пасмурно, до 8 °C |