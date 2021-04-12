Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что уже семь недель подряд во всём мире происходит увеличение числа новых случаев заболевания коронавирусом.

Как он отметил, ранее, в первые два месяца зимы, число случаев заболеваний снижалось. Но сейчас уже семь недель подряд количество новых пациентов, у которых была выявлена инфекция, возрастает. Кроме того, четыре недели подряд увеличивается и количество скончавшихся от инфекции.

Гебрейесус указал на то, что во всём мире было сделано уже более 780 миллионов прививок от инфекции. Несмотря на это, в некоторых странах наблюдается достаточно сильный рост заболеваемости. Глава ВОЗ подчеркнул, что, даже с учётом вакцинации, требуется и дальше предпринимать меры для борьбы с распространением инфекции.