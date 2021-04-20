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На полигоне «Погоново» недалеко от Воронежа прошли крупные учения со стрельбами, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Эта информация адресовалась в основном жителям близлежащих населенных пунктов, которые обеспокоились из-за ярких огней в ночном небе.

Жители Воронежа сперва подумали, что надвигается весенняя гроза, так как свечение сопровождалось грохотом. В селе Шилово, расположенном гораздо ближе к полигону, думали совсем иначе. Так как от обычного грома стекла не дребезжат настолько сильно.

В Сети начали появляться фотографии и видеозаписи, на которых видны сперва взмывающие вверх, а затем опускающиеся на землю яркие огни, а также фотографии. Один из комментаторов даже написал, что раньше все любили смотреть на фейерверки, а сейчас с удовольствием наблюдают за ночными учениями ВС.

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