На железнодорожной станции Отрожка, что в Воронеже, террористы захватили поезд, который следовал с Крымского полуострова. Противодействие им оказали все силовые структуры региона, задействованные в командно-штабных учениях.

Захват поезда оказался лишь легендой маневров, которые проводили силовики, а террористы – только условными. Сразу же после их «нападения» на пассажирский состав руководитель управления ФСБ по Воронежской области объявил начало спецоперации и привлек к ней оперативные группы как в самом областном центре, так и в Каширском, Новоусманском, Россошанском и Лискинском районах.

В ходе учений отрабатывались взаимодействие подключенных к операции подразделений, принадлежащих к разным силовым ведомствам, обезвреживание захватчиков пассажирского поезда, выявление их соучастников, а также сведение к минимуму негативных последствий нападения.

В ходе учений за действиями силовиков внимательно наблюдало управление ФСБ. Сообщается, что по результатам тщательного анализа полученной информации уже сейчас разрабатываются меры по совершенствованию подобных операций.