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Читатели из Великобритании прокомментировали статью издания The Times, в которой сообщается о завершении учений российских войск поблизости от границ с Украиной.

Так, глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что российская армия завершила свои учения, и войска будут возвращены на свои обычные места дислокации. По словам читателей издания, таким образом президент России Владимир Путин продемонстрировал то, что Россия способна в любое время защитить своих граждан. При этом он не стал развивать дальше эскалацию конфликта.

Один из читателей указал, что действия Путина потрясли Европу, и заставили США напрячься. Также было заявлено, что Украина не является той высотой, за которую НАТО может пролить кровь. Другой пользователь Сети указал, что Путин ясно показал, что может делать всё, что захочет, невзирая на то, что сказал Байден.

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