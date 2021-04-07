Британский регулятор посоветовал не использовать препарат AstraZeneca для вакцинации людей моложе 30 лет.

Как сообщается, если люди в возрасте до 30 лет не имеют хронических заболеваний, из-за которых у них может повыситься риск острого заболевания коронавирусом, то им следует предлагать другую вакцину. Указывается при этом, что на данный момент у AstraZeneca больше преимуществ, чем рисков, и вероятность побочных эффектов невысока.

Однако они не исключаются – у очень небольшого процента людей. Так, согласно сведениям на 31 марта, среди 20 миллионов людей, которым поставили первую дозу вакцины, было выявлено 79 случаев образования тромбов. 19 человек из этих 79 скончались. Отмечается, что возраст трёх умерших был менее 30 лет.

По словам специалистов, больше всего серьёзный риск от вакцинации имеют именно люди до 30 лет. Затем этот риск уменьшается.