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В Тюмени для жителей и гостей города организовали акцию, в рамках которой можно будет поставить прививку от коронавируса в ТЦ «Гудвин».

Акция будет проходить в течение двух дней – 24 и 25 апреля с 10 до 14 часов. Для того, чтобы получить вакцину, желающим необходимо иметь с собой следующие документы: паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Пациенту непосредственно перед вакцинацией необходимо будет заполнить анкету. Заранее записываться не нужно – прививки будут ставить в порядке живой очереди.

Как отмечается, в ТЦ поставят лишь первую прививку. Для того, чтобы поставить второй компонент, пациентам придётся записаться в городскую поликлинику №4.

Кроме того, с 24 апреля по 1 мая в ТЦ будет находиться «Городская территория здоровья», где можно будет пройти экспресс-обследование на ВИЧ, проверить уровень холестерина и своё давление.

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