Догу Перинчек, глава турецкой фракции Vatan, заявил, что Анкаре следует прогнать американских военных с авиабазы Инджирлик, вернув над ней полный контроль.

Данное заявление турецкий политик сделал после того, как Джо Байден, американский лидер, признал геноцид армян турками. Согласно его словам, турецким вооруженным силам следует как можно быстрее установить контроль над военной базой и начать процесс по возвращению находящихся на ней американцев в США, выполнив его за 15 суток.

В СМИ напоминают, что Инджирлик расположен в нескольких километрах от Адана, в юго-восточной части страны. Он считается наиболее восточным пунктом размещения сил НАТО в Европе. С помощью него США могут осуществлять воздушную разведку и наносить удары в ближневосточном регионе.