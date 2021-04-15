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В Турции дали комментарий на недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова насчёт продажи вооружения Киеву.

Так, Лавров предостерёг Турцию не подпитывать милитаристические настроения Киева. Свои слова он озвучил после того, как стало известно о продаже Украине беспилотников турецкого производства. О продаже сообщала пресс-служба компании Baykar, которая занимается производством БПЛА.

Дипломат, захотевший сохранить анонимность, заявил изданию Turkiye, что они могут продать БПЛА и Москве при соответствующем запросе. Дипломат сообщил, что «если Россия тоже захочет купить ударные БПЛА, мы и ей продадим». По словам дипломата, продаваемые беспилотники не направлены против России или другой страны.

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