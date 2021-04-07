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В Туле был утверждён социальный стандарт, который касается качества транспортного обслуживания граждан.

Согласно этим правилам, расстояние от дома или места работы до остановки должно составлять от 300 до 800 метров, пройти которые можно за 10-11 минут. Кроме того, маломобильные граждане должны иметь возможность воспользоваться остановками. В транспорте же должны иметься подъёмные устройства для тех людей, кто имеет ограниченные возможности здоровья.

В салонах транспорта на одном квадратном метре должно вмещаться не более трёх человек – салон должен быть свободным. Кроме того, рекомендуемая температура в салоне – не менее 12 градусов, если на улице ниже 5 градусов, и не более 25 градусов, если на улице выше 20 градусов. Салон должен иметь кондиционер и системы отопления.

Также перевозчик должен совершать как минимум 85% дневного плана перевозок, и не отклоняться от расписания более, чем на две минуты. Стоимость проездного не должна превышать 7% от среднедушевого дохода. Также пассажиры не должны совершать более двух пересадок для того, чтобы добраться из одного конца города в другой.

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