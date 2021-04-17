читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина разместила на линии разграничения в Донбассе беспрецедентные военные силы. Россия ответила стягиванием к ее границам своих войск и боевой техники. Приведут ли эти действия к вооруженному столкновению между двумя государствами и чем закончится гипотетическая война? Ответ на этот вопрос искали авторы американского издания The National Interest.

Они отметили, что скорее всего Россия не будет вторгаться на территорию Украины, поэтому весь дальнейших анализ представляет собой лишь предположения. РФ, по мнению экспертов, гораздо сильнее, поэтому своими силами Киеву с ней не справиться. Несмотря на то, что украинская армия уже не та, что была в 2014 году, она все же существенно уступает российской и не сможет причинить ей серьезного вреда.

В то же время Москве не стоит рассчитывать на блицкриг. Вероятнее всего Киев будет защищаться всеми возможным средствами и не даст быстро и просто захватить дополнительные территории на востоке страны. Однако стоит учитывать и то, что они не нужны России. Чтобы восстановить экономику Донбасса и привести регион в порядок, потребуются огромные денежные средства, которые Москва вряд ли готова вкладывать.

Вам может понравиться

Эксперт Игорь Коротченко: Украину ждет раскол из-за войны на Донбассе

Россия в отличие от Запада не будет выражать глубокую озабоченность, если Украина вдруг начнет наступательную операцию на самопровозглашенные ЛНР и ДНР. В ситуации, когда живущие на Донбассе граждане РФ начнут

Российские РЭБ снизили активность беспилотных аппаратов боевиков в Сирии

Россия стала чаще задействовать на сирийской территории системы радиоэлектронной борьбы, что позволило существенно снизить активность беспилотных аппаратов, имеющихся в распоряжении боевиков. Подробности об это рассказал Вадим Ревин, возглавляющий службу РЭБ

Белорусские ПВО на заметили в своем воздушном пространстве беспилотник НАТО

Портал Avia.Pro со ссылкой на главное военное ведомство Беларуси рассказал о натовском беспилотном аппарате, который беспрепятственно проник на территорию страны. И это несмотря на то, что белорусские ПВО еще с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 апреля – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 17 апреля – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 апреля – небольшая облачность, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | Королев: погода, 17 апреля – небольшой дождь, до 10 °C | Подольск: погода, 17 апреля – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 17 апреля – дождь, до 10 °C |