Украина разместила на линии разграничения в Донбассе беспрецедентные военные силы. Россия ответила стягиванием к ее границам своих войск и боевой техники. Приведут ли эти действия к вооруженному столкновению между двумя государствами и чем закончится гипотетическая война? Ответ на этот вопрос искали авторы американского издания The National Interest.

Они отметили, что скорее всего Россия не будет вторгаться на территорию Украины, поэтому весь дальнейших анализ представляет собой лишь предположения. РФ, по мнению экспертов, гораздо сильнее, поэтому своими силами Киеву с ней не справиться. Несмотря на то, что украинская армия уже не та, что была в 2014 году, она все же существенно уступает российской и не сможет причинить ей серьезного вреда.

В то же время Москве не стоит рассчитывать на блицкриг. Вероятнее всего Киев будет защищаться всеми возможным средствами и не даст быстро и просто захватить дополнительные территории на востоке страны. Однако стоит учитывать и то, что они не нужны России. Чтобы восстановить экономику Донбасса и привести регион в порядок, потребуются огромные денежные средства, которые Москва вряд ли готова вкладывать.