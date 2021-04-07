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В американском издании The Drive прокомментировали видео, выпущенное в честь тридцатилетия пилотажной группы «Русские витязи», указав на отличия в подготовке летчиков.

Особое внимание военные эксперты уделили пуску авиаракеты с одного из самолетов. Речь идет о самонаводящемся снаряде с малым радиусом поражения Р-73 или Р-74М. Согласно словам специалистов, в демонстрационных отрядах крайне редко можно увидеть пилотов, осуществляющих пуски боевых ракет.

Как правило, этим летчикам разрешают на время оставить свои боевые обязанности, чтобы они смогли сосредоточить свое внимание на навыках высшего пилотажа. Однако в РФ все иначе, поэтому «Русские витязи» все еще обладают боевой квалификацией, а их истребители полностью боеспособны. В результате их могут в любой момент направить на боевое дежурство.

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