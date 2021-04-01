Глава подразделения оперативного контроля московской ИФНС 10 Мурат Мурадов задержан правоохранительными органами по подозрению во взяточничестве. В настоящий момент он уже находится под арестом согласно решению Хамовнического суда.

Обвинение Мурадову было предъявлено сразу же после окончания допроса. В отношении него заведено уголовное дело по статье 290 за получение взятки в крупных размерах. Подробности дела пока не раскрываются, но известно, что высокопоставленный представитель ФНС будет находится под арестом как минимум до 29 мая.

Сообщается также, что одним из фигурантов данного уголовного дела является столичный предприниматель Даниил Мартинсон. Летом 2020 года он был взят под домашний арест согласно решению Басманного суда. Бизнесмену предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупных размерах.