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Специалистам из Соединенных Штатов при поддержке американских вооруженных сил удалось разработать уникальный метаматериал с мягкой структурой, который может реагировать на прикосновения.

Реагирование на окружающую среду осуществляется при помощи ряда запрограммированных действий. Этого удалось добиться путем добавления в материал проводящих полимерных сетей высокой гибкости. Реакции при этом выбираются на основе булевой логики – процесса, схожего с человеческим мышлением. В нем при обработке данных применяются двоичные знаки.

В результате псевдо-мыслительный процесс активизируется после реконфигурации полимерной системы. Затем после получения низкого напряжения происходит комбинирование механических и электрических сигналов, что позволяет материалу изменять свою форму и даже перемещаться в заданном направлении.

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