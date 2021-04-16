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Исследователям из США удалось разработать наиболее белую краску в мире на базе сульфата бария. Она может охлаждать помещения в жаркие дни.

Специалисты смогли создать уникальный краситель, способный отражать до 98 процентов всех видимых излучений, а также инфракрасные лучи. Прошлые варианты отражали лишь до 95 процентов. Но главная задача ученых заключалась в снижении затрат электроэнергии на кондиционирование помещений с помощью охлаждающей краски.

В рамках проведенных опытов эксперты выяснили, что их белая краска, которую нанесли на специальные поверхности, смогла снизить температуру в комнате, из-за чего она стала на 4,5 градуса ниже, чем на улице даже при солнечной погоде.

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