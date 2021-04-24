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В американском издании 19FortyFive объяснили, в чем кроется опасность российских подлодок «Ясень-М», называемых «подводными грузовиками с ракетами». Перевод статьи подготовлен «ПолитРоссией».

Отмечается, что «Ясень-М» представляет собой усовершенствованную атомную субмарину, несущую крылатые ракеты и предназначенную для замены советских подлодок. Российские специалисты значительно модернизировали эти АПЛ, сделав их более мощными и менее заметными. Для этого была использована маломагнитная сталь.

В статье указывается, что на данных подводных лодках можно размещать «Калибры», «Ониксы» и гиперзвуковые «Цирконы». Последние предназначены для поражения вражеских морских целей. Они способны перемещаться со скоростью свыше 8 Махов. Дальность их поражения, по предварительным сведениям, превышает 1 тысячу километров.

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