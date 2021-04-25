Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США собираются проверить вакцину от коронавируса на пациентах, имеющих иммунодефицит.

В исследовании будет задействовано 500 человек. Из них 100 человек будут здоровыми. Отмечается, что на людях с иммунодефицитом экспериментальные вакцины, как правило, не тестируются, однако на этот раз учёные намереваются выяснить, как такие пациенты переносят коронавирус и возможные побочные эффекты вакцины. В настоящее время такой информации почти нет, однако известно, что из-за иммунодефицита пациенты тяжелее переносят коронавирус.

Все добровольцы получат стандартную вакцину. В ходе наблюдений у них будут брать анализы крови, чтобы наблюдать за иммунологическими эффектами. Также анализ крови будет взят до вакцинации.

Вам может понравиться

Эксперты рассказали, зачем нужны «полосы вторжения» на российской военной технике

Военные эксперты объяснили, зачем на российскую военную технику были нанесены «полосы вторжения». Об это сообщает издание РБК. Так, на военной технике были замечены цветные полосы, и британское издание Mirror 14
  • Анна
  • 24.04.2021
  • читать 1 минуту

В Кремле назвали условие для нормализации отношений США и России

Дмитрий Песков, представитель Кремля, отметил, что для налаживания отношений между Соединенными Штатами и РФ требуется политическая воля лидеров обеих стран. Согласно его словам Владимир Путин, президент РФ, уже не единожды

Учёные нашли следы эпидемии коронавируса, произошедшей более 20 тысяч лет назад

Учёные Университета Аделаиды обнаружили, что несколько тысяч лет назад в Восточной Азии уже была вирусная эпидемия коронавируса. Как сообщается, выяснить это удалось во время изучения генома человека. Так, геном, в
  • Анна
  • 23.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 апреля – пасмурно, до 2 °C | Королев: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Армавир: погода, 25 апреля – пасмурно, до 12 °C |