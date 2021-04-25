В США собираются проверить вакцину от коронавируса на пациентах, имеющих иммунодефицит.

В исследовании будет задействовано 500 человек. Из них 100 человек будут здоровыми. Отмечается, что на людях с иммунодефицитом экспериментальные вакцины, как правило, не тестируются, однако на этот раз учёные намереваются выяснить, как такие пациенты переносят коронавирус и возможные побочные эффекты вакцины. В настоящее время такой информации почти нет, однако известно, что из-за иммунодефицита пациенты тяжелее переносят коронавирус.

Все добровольцы получат стандартную вакцину. В ходе наблюдений у них будут брать анализы крови, чтобы наблюдать за иммунологическими эффектами. Также анализ крови будет взят до вакцинации.