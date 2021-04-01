Американские СМИ отреагировали на появление в Сети фотографий российского танка Т-80, особенностью которого является оснащение боевым модулем «Бурлак». Журналисты написали, что хотя официально разработка этого вооружения считается закрытой, РФ все же продолжает работать над ним.

Боевой модуль представляет собой унифицированную башню, которая может устанавливаться на любые танки. По словам американских экспертов, на фотографиях, которые появлялись ранее, он монтировался на Т-90. Впрочем, специалисты сразу оговорились, что на снимках можно найти ряд отличий.

В задней части башни предусмотрено наличие автомата заряжания. Тут же находится и боекомплект, что позволяет осуществлять зарядку без участия военнослужащих.

В комментариях к фото эксперты заявили, что либо на нем изображен экземпляр боевого модуля, который ранее не попадал на глаза широкой публике, либо РФ продолжает разрабатывать «Бурлака», несмотря на формальное закрытие проекта.