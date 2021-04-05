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Россия лихорадочно ищет способы решить проблему водной блокады Крыма, однако на самом деле в ней нет ничего сложного, уверены американские журналисты издания Window on Eurasia. Они предложили несколько необычный, но достаточно простой и эффективный метод решениях проблемы с водой на полуострове.

В статье, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», эксперты описали все старания РФ покончить с водной блокадой. Москва, пишут они, выделяет 50 миллиардов рублей на решение этой проблемы. Крымчане бурят скважины, изучают возможность получения запасов пресной воды из-под дна Азовского моря, пускаются в банальную экономию, чтобы не допустить окончательной засухи в регионе, раздумывают над опреснением морской воды.

Между тем существует сравнительно недорогой и эффективный способ решить проблему с водоснабжением Крымского полуострова, пишут американские специалисты. Для этого достаточно лишь проложить водопровод по дну Керченского пролива и пустить в Крым воду из Краснодарского края. Журналисты подсчитали, что протяженность такого трубопровода составит всего около 80 километров, поэтому России удастся избежать крупных финансовых затрат.

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