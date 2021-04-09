В американских СМИ «республиканско-консервативного» направления вновь начали активно обсуждаться предположения о том, что Израиль может предпринять попытку атаковать ядерный потенциал Ирана. Во многом это связано с тем, что администрация Байдена сейчас возобновила переговоры о повторном присоединении Ирана к «ядерному соглашению», из которого ранее администрация вывела США. Так, влиятельное издание Foreign Policy опубликовало статью Джея Менса, исполнительного директора Форума по Ближнему Востоку и Северной Африке, в которой утверждается: возможно, сейчас самое подходящее время для нападения Израиля на Иран, подобно тому, как Израиль успешно атаковал иракский ядерный реактор Осирак в 1981 году. Перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

«Пока Нетаньяху формирует свое правительство, очевидны параллели между политикой, которая привела к удару по ядерному объекту Ирака, и политикой, которая может привести к нападению на Иран сегодня», – пишет Менс. «Почти 40 лет назад кабинет министров Израиля, который тогда возглавлял премьер-министр Менахем Бегин, решил уничтожить зарождающуюся ядерную программу Ирака. После трех с половиной лет планирования одна израильская эскадрилья уничтожила шесть лет ядерных усилий Ирака всего за 90 секунд».

Как подчеркивает Менс, есть несколько простых параллелей между Ираком Саддама Хусейна в 1981 году и Ираном в 2021 году: явный антисемитизм, якобы геноцидные мотивы ядерной программы, неоднородная прозрачность их ядерных программ и угроза существованию, которую воспринимает Израиль. Тем не менее, есть более глубокое сходство, которое может быть более показательным: обострение внутриполитической ситуации в Израиле, что также может повториться и сегодня.

В 1975 году Ирак начал свою ядерную программу. В следующем году он заключил сделку с Францией о строительстве центра ядерных исследований, включая реактор типа «Осирис» мощностью 40 мегаватт (позже названный «Осирак» – гибрид Осириса и Ирака). Саддам вызвал тревогу в Израиле, добиваясь степени обогащения урана в 93%. Для реакторов типа «Осирис» обычно требовался уран с обогащением всего около 7%, а все, что выше 90%, рассчитано на использование в ядерном оружии большой мощности. Кабинет Бегина начал планировать бомбардировку реактора в 1977 году, вскоре после своего прихода к власти. Но прежде чем рискнуть дипломатическим кризисом или региональной войной, Бегин рассмотрел и остальные варианты.

С 1977 по 1981 год Израиль использовал саботаж и нетрадиционную дипломатию, чтобы замедлить и ослабить иракскую программу. Моссад начал массовую кампанию в средствах массовой информации, допустив утечку разведывательной информации, чтобы оказать политическое давление на программу. Руководитель ядерной программы Ирака был убит в своем парижском отеле, и других иракских ученых-ядерщиков в Европе постигла та же судьба. Были взорваны французские и итальянские компании, производящие компоненты для этой программы.

К октябрю 1980 года Моссад сообщил, что Ирак получил 30 килограммов оружейного урана. Кабинет министров Израиля проголосовал за нанесение удара, но дипломатии был предоставлен последний шанс после вступления в должность нового президента США Рональда Рейгана. По ряду причин, которые все еще горячо обсуждаются, похоже, что новая администрация США не осознала неизбежность израильского удара и не смогла – или не захотела – добиться дипломатического решения.

7 июня 1981 года Израиль успешно провел операцию «Опера», уничтожив 10 миллиардов долларов, вложенных Ираком в ядерные технологии, и убив некоторых из ведущих иракских ученых-ядерщиков. Удар, о котором в администрации Рейгана не знали до его осуществления, отбросил ядерную программу Ирака почти на десятилетие назад. Атака Израиля была решительно осуждена ООН, а США приостановили поставку четырех истребителей F-16 в Израиль, но администрация Рейгана заблокировала санкции ООН и в конечном итоге поставила самолеты двумя месяцами позже. Ирак, находящийся в разгаре интенсивной войны с Ираном, не напал на Израиль, а планы по восстановлению реактора окончательно провалились к 1984 году.

Джей Менс в FP утверждает, что сегодня сложилось множество политических параллелей с моментом атаки Бегина на «Осирак». Как и Бегин, правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху использовало СМИ и саботаж, чтобы задержать ядерную программу Ирана в течение последнего десятилетия. Как и Бегин, Нетаньяху видит перспективу иранского ядерного оружия возможной к осуществлению на практике. Как и Ирак в 1981 году, сегодняшний Иран не ограничен в проведении ядерных исследований, которые он не ослабляет.

Сегодня имеется еще одно важное отличие от 1981 года – Израиль недавно достиг мирных сделок с несколькими арабскими странами, в том числе Бахрейном, и есть признаки того, что Саудовская Аравия может быть следующей. Эти страны в целом настроены против Ирана.

Предполагаемый план аналогичен сценарию, который Институт Брукингса представил 10 лет назад: израильские истребители будут использовать воздушное пространство Саудовской Аравии и дозаправляться на ее территории, прежде чем нанести удар по Ирану. Тем самым будут смягчены ключевые логистические трудности нападения на ядерные объекты Ирана и повышена вероятность того, что упреждающий удар будет успешным.

В Тегеране, похоже, делают ставку на то, что администрация Байдена пойдет на широкие односторонние уступки. Тем временем Иран продолжает отходить от соглашения, добиваясь необратимого прогресса в своих ядерных исследованиях. По словам высокопоставленных сторонников жесткой линии, страна рассматривает возможность повышения ядерного обогащения с 20 до 60 процентов.

По ряду политических и региональных причин для Израиля было бы разумно нанести удар по Ирану раньше, чем позже. Меняется судьба другого главного врага Израиля: шиитской группировки «Хезболла». Она располагает примерно 150 000 ракет и снарядов, а также отрядом коммандос численностью около 20 000 человек, которые могут отреагировать на израильский удар по Ирану. Но поскольку «Хизбалла» также является политической партией, которая становится все более непопулярной, учитывая ее роль в экономической дезинтеграции Ливана, маловероятно, что она сможет отреагировать от имени Ирана и выжить политически.

Но как отреагирует сам Иран? В 1981 году Ирак был в эпицентре сокрушительной наземной войны с Ираном. Но сегодня у Ирана есть возможность ответить Израилю. Если бы Израиль нанес удар по ядерным объектам Ирана, у Ирана не было бы иного выбора, кроме как нанести ответный удар. Центральное командование США оценивает, что по крайней мере несколько сотен иранских баллистических ракет имеются в пределах досягаемости Израиль, а это означает, что это будет наиболее вероятный путь ответа. Маловероятно, что Израиль сможет перехватить все ракеты. И все же «ястребы», как и Бегин, будут утверждать, что шквал обычных ракет лучше, чем одиночный ядерный пуск.

Иран, скорее всего, сделает ставку на то, что Соединенные Штаты не будут участвовать в конфликте, если Израиль нанесет первоначальный удар без участия США. Но даже если это произойдет, баллистические удары по Израилю сделают политически невыполнимым для администрации Байдена возобновление ядерной сделки или снятие санкций администрации Трампа с Ирана. Они будут по-прежнему препятствовать восстановлению Ираном его ядерной программы и восстановлению его экономики.

Сегодня Иран – это не Ирак Саддама. Две ядерные программы существенно расходятся. Но если Нетаньяху вернется к власти с Беннетом в качестве министра обороны, в Израиле образуется «ястребиный кабинет» с избытком политических амбиций. На данный момент кажется более вероятным, что Соединенные Штаты будут сдерживать Израиль и в конечном итоге продолжат соблазнять Иран вернуться к «ядерной сделке». Но если дипломатия и дальше не удастся, Израиль почувствует необходимость действовать – и через несколько недель у него вполне может появиться правительство, которое нажмет на курок.