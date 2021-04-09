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Военные эксперты американского информагентства Forbes отметили, что Украина с большой вероятностью проиграет РФ в случае полномасштабного воздушного боя.

Согласно их словам, ВВС Украины в последний раз принимали на вооружение современные боевые машины около 30 лет назад. Когда СССР развалился, киевские власти решили распродать большую часть исправных штурмовиков и истребителей, а прочие воздушные судна были утилизированы или законсервированы на складах.

В статье указывается, что страна в настоящее время может использовать 125 военных вертолетов и самолетов, однако многие из них «старше своих летчиков». Аналитики отметили, что Украина может приобрести у США истребители F-15, но даже с ними у нее не будет шансов против РФ в воздушной войне.

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