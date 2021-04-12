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Ни Россия, ни Украина не хотят первыми начинать боевой конфликт на Донбассе, так как это негативно скажется на них самих, предполагает эксперт Марк Эпископос в своей публикации в издании The National Interest.

Он отмечает, что Россия совершенно не заинтересована в этой войне. Ведь стоит ей шаг ступить на украинскую территорию, как отовсюду посыплются не только возгласы о сильной обеспокоенности, но еще и новые санкции, и новые вполне вероятные военные последствия.

Именно поэтому Эпископос считает переброску войск к границам Украины лишь мерой сдерживания. Наступать Россия точно не будет, но вполне может задействовать всю свою мощь для ответа на нападение ВСУ на самопровозглашенные республики.

Киев также не намерен наступать, так как для него нападение на Донбасс обернется серьезными репутационными потерями. Помимо этого, республики могут дать серьезный отпор, что приведет еще и к гибели большого количества военнослужащих.

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