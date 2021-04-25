В США объявили лауреатов премии «Золотая малина», которая присуждается за сомнительные достижения в кинематографе.

Худшим фильмом в итоге была признана документальная картина «Абсолютное доказательство». В центре сюжета данного фильма – версия о том, что на выборах президента со стороны последователей Джо Байдена могла быть использована фальсификация.

Кроме того, в этом же фильме был задействован Майк Линделл – сторонник экс-президента США Дональда Трампа. Он исполнил главную роль, за которую получил антипремию «Худший актёр».

В фильме «Борат 2» появился бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который ранее был адвокатом Трампа. Он исполнил роль второго плана, за которую и получил соответствующую «Золотую малину».

Фильм «Мьюзик» получил две «Золотых малины» за исполнительниц женских ролей – за худшую актрису и худшую женскую роль второго плана, которые получили Кейт Хадсон и Мэдди Зиглер соответственно. Также этот же фильм получил антипремию за худшего режиссёра, которым является Сиа Фурлер.

Премию за худший сценарий получил фильм «365 дней».