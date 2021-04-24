Соединенные Штаты провели испытания беспилотных аппаратов MQ-9B Sea Guardian во взаимодействии с ракетным крейсером ВМС. В ходе тестирования под названием Integrated Battle Problem 21 БПЛА передавал информацию боевому кораблю даже находясь на большом расстоянии от него.

Эксперты заявили, что взаимодействие с пилотируемым кораблем было главной целью учений и ее удалось достичь без особых проблем. Благодаря этому ВМС США еще больше упрочнит свое господство в океане, так как получит совершенно новые возможности.

Интеграция БПЛА с ракетным крейсером дает возможность получать информацию о кораблях противника, находящихся на большом удалении, о точном их местонахождении. Также при необходимости беспилотный аппарат может наносить удары по команде от оператора, находящегося на судне.