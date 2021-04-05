Как пишет китайское издание Sohu, пока что только четыре страны либо их региональных объединения в мире разработали свои собственные спутниковые навигационные системы. Среди них первыми начали действовать Соединенные Штаты, затем Россия, а Европейский Союз действовал в этом плане с опорой на все входящие в него страны. Китай, начав собственные разработки последним, тем не менее уже добился результатов не меньше, чем у Соединенных Штатов и России. Во всяком случае, с точки зрения точности позиционирования КНР удалось достичь передового уровня в мире.

В сегодняшнем соревновании между крупными державами космос становится все более конкурентной областью. Не только космическое оружие будущего, но и различное высокотехнологичное оружие теперь требует от страны преимущества в космической сфере. Спутниковая навигация в космосе особенно важна военным, потому что они хотят, чтобы их оружие успешно поражало свои цели.

В процессе оценки плюсов и минусов спутниковых навигационных систем точность позиционирования является очень важным критерием. Поскольку Соединенные Штаты располагали значительным периодом времени и наибольшими экономическими возможностями для развития, их уровень науки и технологий также является самым высоким в мире. Таким образом, точность позиционирования американской системы GPS способна достигать 0,1 метра, что на данный момент является лучшим уровнем в мире.

Россия разработала свою систему спутниковой навигации ГЛОНАСС, унаследовав разработки бывшего Советского Союза. Хотя точность позиционирования в ней составляет всего 1,5 метра, с практической точки зрения это неплохо.

Что касается точности систем КНР, то сначала все думали, что из-за позднего старта нашей страны этот показатель вряд ли сможет догнать даже Россию. Но достигнутая со временем точность позиционирования системы Бэйдоу (Beidou) в 0,8 метра действительно заставила китайцев гордиться этим.

Однако, как упоминалось выше, точность позиционирования – это лишь один из критериев оценки плюсов и минусов спутниковых навигационных систем. Хотя система США является лучшей в мире, китайская Beidou не уступает США во всех аспектах. И с точки зрения будущего роста – то, что КНР превзойдет Соединенные Штаты, лишь вопрос времени. Несмотря на то, что между двумя странами все еще существует разрыв в уровне науки и технологий, развитие в этой сфере представляет собой опору на национальную экономику. Рост экономической мощи Китая в последние годы очевиден для всех, особенно по объему ВВП, который очень стремится превзойти Соединенные Штаты в ближайшие несколько лет. Когда экономика продолжит расти, другие аспекты развития страны также покажут хороший рост.

Далее следует стремительный рост привлекательности талантов. Почему Соединенные Штаты всегда занимают первое место в мире в области науки и технологий? Потому что они могут ежегодно поглощать большое количество талантов со всего мира. Хотя привлекательность КНР несопоставима с той, что обладают США, невооруженным глазом видно, что таланты из многих стран и регионов решили поехать в Китай для научных исследований.

В последние годы Япония выпустила отчет о молодых ученых, и большая часть направлений дальнейшего развития таких японцев – это деятельность в КНР. Хотя их национальность при этом не изменилась, но их научные достижения фактически принадлежат Китаю. Даже если они является эксклюзивными разработками корпораций, их вполне возможно использовать совместно. Все больше и больше научных и технологических достижений будут иметь положительное влияние на различное высокоточное оружие, и Beidou является одним из главных бенефициаров.

В дополнение к ожидаемому росту в будущем, нынешнее развитие Beidou на самом деле довольно активное. Всем известно, что системы спутниковой навигации можно использовать не только в военных, но и в гражданских целях. Первоначальное намерение КНР по развитию Beidou состояло в том, чтобы избежать контроля со стороны Соединенных Штатов в будущем, то есть ради национальной безопасности. Но после того, как система будет полностью сконфигурирована, появятся возможности рассмотреть другие варианты использования спутниковой навигационной системы, то есть в гражданской сфере и с большей экономической ценностью. Согласно отчетам исследовательских институтов, текущая рыночная стоимость услуг спутниковых навигационных систем в мире достигает десятков миллиардов, и Beidou может получить свою долю.

Хотя GPS очень развита на мировом гражданском рынке, конкурентные преимущества Китая также весьма очевидны: одно из них – это ценовое, а другое – маркетинговое. В конце концов, весь мир предпочел отстаивать свободный рынок. Исходя из того, что эффективность систем глобального позиционирования не сильно отличается, другим странам мира есть немалый резон выбирать Beidou, которая имеет более конкурентоспособную цену. И не следует забывать, что Китай – это сам по себе огромный рынок с населением более полутора миллиарда человек. А помимо цен, дипломатические усилия Китая в Азии и Африке в течение многих лет также могут способствовать продвижению Beidou.