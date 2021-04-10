«Боевых самолетов – меньше 10, а тысячи танков сданы в металлолом: это настоящее расточительство». Под таким заглавием 6 апреля вышла статья в китайском издании Sohu, оценивающая текущее состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с участившимися и все более решительными заявлениями украинского военного командования о «высокой боеспособности» своей армии.

Как пишет Sohu, чтобы завоевать большее доверие со стороны США, Великобритании, Франции и других постоянных членов НАТО, Украина старается внушить им убеждение: если она вступит в НАТО, это не только укрепит военную силу самой Украины против России, но и усилит военную мощь Североатлантического блока. Как заявил по этому поводу 4 апреля главнокомандующий украинскими ВС Руслан Гольчак, что руководимая им армия стала «подлинным щитом» в Европе, а их «общая военная мощь» с НАТО непременно станет сильнее.

Однако высказывания главнокомандующего ВСУ были опровергнуты и высмеивались соответствующими российскими военными экспертами, которые заявили, что заявление командующего было чистым блефом По их утверждению, ожидать скорого приема Украины в члены Североатлантического блока совершенно нереалистично, потому что вооружение ВСУ в целом не соответствует требованиям НАТО, в том числе в плане совместимости. Кроме того, европейская страна, имеющая территориальные споры, не вправе претендовать на членство в НАТО. Поэтому все заявления о том, что присоединение Украины повысит мощь Альянса, – это ложь, которая уже общеизвестна.

В Sohu считают: если вернуться к положению 30-летней давности, это заявление Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины имело бы смысл. В начале 1990-х Украина опиралась на благоприятные условия многочисленных военно-промышленных научно-исследовательских и опытно-конструкторских предприятий бывшего Советского Союза на своей территории. Когда СССР распался, было разделено огромное количество оружия, оборудования и военного снаряжения, и в одночасье Украина стала самой настоящей третьей военной державой в мире.

Как известно, когда Украина впервые обрела независимость, она не только приобрела тысячи межконтинентальных баллистических ракет и тысячи ядерных боеголовок разной мощности, но арсеналы, укомплектованные танками, бронетехникой, ракетами, артиллерией и другим обычным оружием и боеприпасами. Таким же образом Украина получила в наследство сотни боевых самолетов и большое количество военных кораблей, точное число которых сейчас даже сложно установить. Ярким описанием Украины того времени может служить эпитет «богатая наследница».

Но реальность такова, что Украина не только активно уничтожила свой огромный ядерный арсенал под принуждением США и других западных стран. Тысячи танков и бронемашин, которые Украина ранее унаследовала, также были превращены в груду бесполезного металлолома. В результате всего этого текущий запас ракет ПВО украинской армии составляет менее 100, ВВС страны располагают менее десятью самолетами, способными подняться в воздух, а флот имеет только семь боевых кораблей, способных патрулировать за пределами порта.

Столь скудный и жалкий военный потенциал никаким образом не может «служить плацдармом для защиты НАТО» при угрозах извне. Эта неизвестная величина, которая не способна победить две самопровозглашенные независимые республики в регионе Донбасса, – какая же это военная сила? – заключает Sohu свою публикацию.