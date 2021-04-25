Уже в ближайшей перспективе Турция может либо закупить истребители российского производства Су-35 и Су-57, либо попытаться привлечь Россию к участию в разработке турецкого истребителя пятого поколения TF-X. Китайский портал Sohu в статье оценил возможные последствия официального «изгнания» Турции из программы поставок F-35, о котором объявили США. По мнению издания, Турция так или иначе определяется с выбором, направленным на военное сотрудничество с Россией. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Как отметили в Sohu, пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова заявила для СМИ: Турции в полном объеме были представлены характеристики истребителей Су-35 и Су-57. Если у турецкой стороны возникнут дополнительные требования к этим самолетам, Россия готова решить эти вопросы путем переговоров. Из слов пресс-секретаря подразумевается, что обе стороны уже были вовлечены в предметный контакт и имели предварительные намерения.

Это накануне официально подтвердил на пресс-конференции перед СМИ министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. Отвечая на вопрос о том, будет ли Турция покупать истребители Су-35 и Су-57, он сказал: «Если российские самолеты будут соответствовать нашим требованиям и у них не будет проблем с их использованием в системе нашей страны, тогда, конечно, мы сможем покупать их. Самолеты из России или других европейских стран. У нас нет абсолютных возражений по этому поводу».

Ответ турка на самом деле весьма расплывчат, как и его прежняя оценка покупки С-400: почему Греция может покупать С-300, а Турция получит санкции за покупку С-400? Турция доказала, что С-400 отвечает потребностям Турции лучше, чем «Патриот», и не повлияет на НАТО при использовании, поэтому С-400 «безвреден». Таким было его заявление.

«Лидеры Турции и России часто обсуждают эти вопросы в ходе переговоров. Если российские самолеты будут соответствовать нашим требованиям, Турция их купит». Это уже привычная позиция Турции: объяснять свои закупки вооружений соответствием разумным оборонным потребностям независимой страны. Турция всегда использовала такое обоснование, чтобы обвинить Соединенные Штаты во вмешательстве в ее «обычные и плановые» оборонные закупки.

Минобороны России неоднократно заявляло, что истребители Су-57 успешно «прошли испытания» в Сирии. Однако на самом деле турки всегда надеялись, что им не нужно будет покупать комплектные машины иностранного производства, и следует больше полагаться на собственные разработки машин пятого поколения. Этот проект в Турции назван TF-X.

Мустафа Варанк снова дал понять представителям масс-медиа, что Турция предпочитает сосредоточиться на разработке собственного истребителя пятого поколения. Он не забыл упомянуть, что Россия ранее выражала готовность участвовать и в плане разработки TF-X.

Однако, в первую очередь из-за санкций против С-400, туркам необходимо подумать, могут ли они стать объектом дальнейших санкций со стороны Соединенных Штатов, если Россия будет представлена ​​в качестве партнера по разработке самолетов пятого поколения. В частности, учесть, что цикл разработки самолетов пятого поколения длительный, а инвестиции велики.

«Если Россия будет представлена ​​в качестве партнера, Турция также может столкнуться с той же ситуацией, что и Индия. Номинальная совместная разработка на самом деле заключается для индийцев только в поиске партнера по финансированию. В конечном итоге в Индии так и не научились выпускать современные боевые самолеты самостоятельно», – заключает Sohu.