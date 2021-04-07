Калининград постоянно находится в окружении НАТО, поэтому Россия делает все возможное, чтобы максимально усилить его оборону. Она понимает, что со стороны Балтийского моря анклав долго удерживать не получится, поэтому обеспечивает усиленное военное присутствие на материке. Однако все эти действия пугают Швецию.

Военный аналитик Юнас Гуммессон пишет, что Швеция не замечает того факта, что Россия не просто окружена со всех сторон Североатлантическим альянсом – она еще и чрезвычайно уязвима перед ним. По той простой причине, что с территории Литвы или Польши артиллерийские установки могут простреливать город насквозь.

Благодаря тому, что Калининград находится в окружении, Швеция максимально защищена войсками НАТО, хотя она и не состоит в Североатлантическом блоке. Ведь чтобы нанести по ней удар, России придется сперва справиться с натовскими странами, которые практически постоянно держат ее на прицеле.