Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На украинском портале «Military Maps» появилась карта наступления российских войск на Украину в случае обострения ситуации на востоке страны. Сразу отметим, что этот документ является больше художественным вымыслом, чем официальной информацией, поэтому интерес вызывают лишь те мечтания, которые позволяют себя представители Киева.

Главным из них является участие в боевых действиях натовских войск. Авторы «документа» утверждают, что Североатлантический альянс поддержит Украину, если Россия «начнет наступление» со стороны Беларуси.

Также сообщается, что карта основана на информации о текущем базировании российских войск рядом с украинской границей.

Эксперт Олег Лукьянов считает, что карту нарисовали сами украинцы, так как достать официальный документ из российского Генштаба – это что-то вроде боевой фантастики. Также он отмечает, что даже Польша, известная своими антироссийскими заявлениями, воевать за Украину не пойдет. Единственное, что сделают страны-члены НАТО – выразят глубокую обеспокоенность.

Вам может понравиться

Маас счел “нормандский формат” подходящим для деэскалации на Донбассе

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас прокомментировал встречу министров иностранных дел ЕС, которая проходила в онлайн-режиме. Особое внимание он уделил деэскалации конфликта на востоке Украины. По словам министра, главы МИД

В Госдуме назвали суверенитет Чехии фикцией из-за тотальной внешнеполитической зависимости

Действия Чехии не являются ее суверенным решением, поэтому независимость этого государства стремительно превращается в фикцию, заявила депутат Госдумы РФ Елена Панина. Она отметила также, что чешское руководство разрушили свой суверенитет,

ВВС США похвастались “рекордным по дальности” пуском ракеты с самолета F-15

Американские СМИ рассказали о «рекорде», установленном истребителем 4-го поколения F-15 в ходе маневров на полигоне Эглин. Журналисты заявили, что самолет выпустил ракету, которая уничтожила исполняющий роль цели беспилотный аппарат на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 апреля – небольшая облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 19 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Королев: погода, 19 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Подольск: погода, 19 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 19 апреля – небольшой дождь, до 17 °C |