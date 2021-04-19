На украинском портале «Military Maps» появилась карта наступления российских войск на Украину в случае обострения ситуации на востоке страны. Сразу отметим, что этот документ является больше художественным вымыслом, чем официальной информацией, поэтому интерес вызывают лишь те мечтания, которые позволяют себя представители Киева.

Главным из них является участие в боевых действиях натовских войск. Авторы «документа» утверждают, что Североатлантический альянс поддержит Украину, если Россия «начнет наступление» со стороны Беларуси.

Также сообщается, что карта основана на информации о текущем базировании российских войск рядом с украинской границей.

Эксперт Олег Лукьянов считает, что карту нарисовали сами украинцы, так как достать официальный документ из российского Генштаба – это что-то вроде боевой фантастики. Также он отмечает, что даже Польша, известная своими антироссийскими заявлениями, воевать за Украину не пойдет. Единственное, что сделают страны-члены НАТО – выразят глубокую обеспокоенность.