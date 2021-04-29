Российский фрегат «Маршал Шапошников», который после модернизации получил крылатые ракеты «Калибр» провалил первый их запуск. Это подтверждает видеозапись, появившаяся в Сети.

На ней хорошо видно, как ракета вылетает вертикально вверх из пусковой установки, взлетает на приличную высоту, однако после этого не летит по направлению к цели, а начинает падать обратно, рассыпаясь прямо в воздухе.

Эксперты задались вопросом, кто в эти моменты осуществлял съемку пуска ракеты и зачем запись была размещена в интернете. Они предположили, что это был лишь первый запуск, после которого неполадки были устранены. Также некоторые аналитики заявили, что видеозапись больше похожа на постановочную, чем на реально проводимые испытания.

На ролике видно, как корабль отходит от места падения ракеты, а сама она продолжает гореть даже после того, как оказалась в воде.