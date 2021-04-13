В Марксовском районе, что в Саратовской области в воду упал самолет Ан-2, который осуществлял сельскохозяйственную обработку полей. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что причины аварии в настоящий момент не известны.

Спасатели узнали о падении самолета в 16:30 по московскому времени. Сразу же после этого в Марксовский район были отправлены сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Они займутся выяснением всех обстоятельств инцидента.

Пока известно лишь, что легкомоторный самолет упал прямо в воду в районе населенных пунктов Михайловка и Подлесное. Спасателям пока не удается его обнаружить. Следов падения также никаких нет, что существенно осложняет поиски.