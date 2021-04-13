читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Марксовском районе, что в Саратовской области в воду упал самолет Ан-2, который осуществлял сельскохозяйственную обработку полей. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что причины аварии в настоящий момент не известны.

Спасатели узнали о падении самолета в 16:30 по московскому времени. Сразу же после этого в Марксовский район были отправлены сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Они займутся выяснением всех обстоятельств инцидента.

Пока известно лишь, что легкомоторный самолет упал прямо в воду в районе населенных пунктов Михайловка и Подлесное. Спасателям пока не удается его обнаружить. Следов падения также никаких нет, что существенно осложняет поиски.

Вам может понравиться

Российские военные провели учения со стратегическими “глушилками” дальнего действия

На днях состоялись учения войск радиоэлектронной борьбы Северного и Балтийского флотов, в ходе которых осуществлялась проверка работоспособности и эффективности систем РЭБ дальнего действия. Военнослужащие Балтийского и Северного флотов проводили сеансы

Британцам не понравилось решение отправить истребители для “сдерживания” России

Великобритания отправила на авиабазу в Румынию 6 своих истребителей «Тайфун», в задачу которых входит патрулирование неба над Черным морем, сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Отмечается,

Смешко предрек Украине серьезные проблемы из-за российской авиации

Экс-глава СБУ Игорь Смешко сравнил вооружение Украины и России и констатировал, что перевес сейчас явно не в пользу первой. По его словам, если РФ применит свою боевую авиацию, то Киев
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 апреля – дождь, до 6 °C | Королев: погода, 13 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 13 апреля – небольшой дождь, до 9 °C |