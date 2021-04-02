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Находить и уничтожать субмарины потенциального противника будут тяжелые российские беспилотные аппараты. Сейчас Минобороны РФ рассматривает несколько платформ для создания таких дронов.

Сообщается, что БПЛА будут наделены искусственным интеллектом для повышения эффективности управления и возможности обмена данными как между собой, так и с другой российской техникой. Запускать их планируют с берега, однако дальнейшее управление будет осуществляться либо с вертолетов или самолетов, либо с боевых кораблей.

Благодаря установленному на борту гидролокационному оборудованию и другим приборам, беспилотники будут сперва обнаруживать, идентифицировать и отслеживать перемещение подводных лодок. При возникновении необходимости в их уничтожении БПЛА задействует собственное оружие или передаст координаты цели на самолет или корабль.

Предполагается также, что противолодочные беспилотники смогут действовать роем, что повысит эффективность разведки и удара по противнику.

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