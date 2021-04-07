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На выставке «День инноваций Минобороны России» широкой публике представили робота-манипулятора, который предназначен для проведения пространственных операций повышенной сложности. Согласно заявлению военного ведомства, изобретение справляется с подобными задачами максимально точно и в кратчайшие сроки.

Сообщается также, что робот оснащен техническим зрением, благодаря чему его можно монтировать практически на любые мобильные платформы. Среди них перечислены, к примеру, подводные аппараты и самая разнообразная техника, применяемая в любых отраслях промышленности.

Кроме того, робот может проводить операции в космическом пространстве – разворачивать антенны, проводить профилактическое обслуживание и ремонт спутников и других аппаратов, применяемых в космосе. При всем этом аппарат обладает небольшим весом при высокой мощности и может снабжаться датчиками для расширения функциональности.

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