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Специалистам российской ZALA Aero, удалось создать первый на планете БПЛА, оснащенный гибридным двигателем. Он включает в себя электромотор и классический ДВС.

Никита Хамитов, глава компании, отметил, что использование гибридной установки позволит заметно увеличить длительность полета легкого беспилотника в сравнении с зарубежными аналогами. Отмечается, что он способен находиться в воздухе до 16 часов, летя при этом в бесшумном режиме.

Модель ZALA 421-16E5G легка в обслуживании и применении. Благодаря искусственному интеллекту удалось заметно снизить роль человека в управлении беспилотником. Хамитов добавил, что недавно стартовал серийный выпуск данных дронов. Компания планирует в год выпускать до трехсот разнообразных БПЛА.

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