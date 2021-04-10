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Доктор военных наук Константин Сивков, со ссылкой на открытые источники, заявил, что на Украине имеется несколько сотен танков, готовых для войны.

Согласно его заявлению, Киев может задействовать около 450-500 танков. Большая часть из них Т-64 и Т-72. Также есть несколько новейших моделей, созданных на основе Т-64. Как считает Сивков, около 300-320 танков Украина может направить против ДНР, остальные – против ЛНР.

Также указывается, что ВСУ имеют примерно 900 разных бронемашин, в основном БМП-1 и БМП-2, а также БМД-1 и БМД-2, БТР-80, МТ-ЛБ, БРДМ-2. По мнению Сивкова, из них в сторону ДНР Украина может отправить 500-600 машин, остальные же также в ЛНР.

Кроме того, отмечается наличие у Украины около тысячи орудий, в том числе минометов и РСЗО. Более половины из них может быть использовано в ДНР.

Слабым местом ВСУ является авиация. Отмечается, что Украина имеет 14 Су-24, примерно 25 Су-25, 31 Су-27 и примерно 30 МиГ-29, а также около 70 американских беспилотников-разведчиков и шесть турецких БПЛА Bayraktar.

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