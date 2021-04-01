В России стартовали продажи процессоров Intel 11-го поколения Rocket Lake.

Эта серия представлена несколькими моделями – Core i9, Core i7, Core i5. Основным новшеством процессоров данной линейки является новейшая архитектура процессорных ядер Cypress Cove. Как заявила компания, новые процессоры обеспечивают большой прирост удельной производительности при постоянной частоте.

Кроме того, благодаря графическому ядру Intel UHD, производительность встроенной графики увеличится сразу же на 50%. Также процессоры работают с HDMI 2.0, имеют встроенную поддержку форматов 10-бит AV1 и 12-бит HEVC.

Стоимость модели Core i9-11900F составляет более 40 тысяч рублей. Core i7-11700F обойдётся в сумму от 28 500 до 30 000 рублей. За Core i5-11600K придётся отдать от 23 до 25 тысяч рублей, а Core i5-11400F обойдётся примерно в 16 тысяч рублей.