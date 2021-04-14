Специалисты Роспотребнадзора рассказали, из-за чего в Калининградской области растёт число случаев укусов клещей.

Как сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, 30 лет назад о клещах имелось не так много информации, и эта проблема людей не особо волновала. Сейчас же наблюдается увеличение ареала обитания клещей и их количества.

Произошло это из-за нескольких факторов. Один из них – изменение климата, который стал более мягким. Из-за этого грызуны, являющиеся для клещей прокормителями, размножаются более активно. Другой фактор – отказ от обработки полей и лесополос инсектицидом ДДТ. Вещество опасно для здоровья, кроме того, оно долго разлагается. А применяемые в настоящее средства хоть и эффективны, однако действуют недолго.

Ещё одним фактором является то, что люди стали чаще отдыхать на природе.