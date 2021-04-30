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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, когда ожидается следующая волна коронавируса.

Своё предположение Попова озвучила во время поездки в Ростовскую область. Так, она отметила, что коронавирусная инфекция в настоящее время приобретает признаки, указывающие не сезонное заболевание. Таким образом, осложнение ситуации с коронавирусом и рост числа заболевших в Роспотребнадзоре ожидают к осени, когда наступит длительное ухудшение погоды.

Для того, чтобы ситуация не ухудшилась до этого периода, как отметила Попова, следует соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

Как отмечается, ранее издание Bloomberg заявило, что в России уже идёт третья волна коронавируса, и, по неофициальным данным, число новых пациентов только увеличивается. Однако в Роспотребнадзоре это опровергли.

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