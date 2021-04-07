Представители «Ростеха» сообщили, что для российской армии было создано новейшее устройство, позволяющее имитировать уничтожение боевой техники в рамках двухсторонних военных маневров.

Новое оборудование планируется интегрировать в компьютеризованную систему по имитации виртуального сражения. Благодаря ей учебные боеприпасы можно будет заменить лазерными лучами. Данный вариант позволит намного уменьшить стоимость проводимых в России военных учений.

На боевые машины начнут устанавливать особые лазерные многофункциональные системы, оснащенные девайсами для имитации поражения. Эти модули также получат дымовые патроны и контроллеры, способные регистрировать попадание лазера в военную технику. Затем бортовой компьютер отправит сигнал об условном уничтожении цели. Подобные технологии использует НАТО во время учений.