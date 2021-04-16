После введения санкций в отношении России американский президент Джо Байден заговорил о том, что пришло время деэскалации отношений. Он отметил, что Соединенные Штаты собираются двигаться к дипломатическому процессу, а также к обдуманному обсуждению всех накопившихся проблем.

Байден также сообщил содержание телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Он рассказал, что поднимал все вопросы, связанные с Крымом и Донбассом, а также заявлял о продолжении поддержки для Украины.

Президент США призвал Россию не начинать боевые действия на Донбассе. Он отметил, что Соединенные Штаты будут поддерживать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

Напомним, что после переброски Россией войск к украинским границам США и Европу охватила паника. Отовсюду слышаться очередные обвинения в «российской агрессии», несмотря на то, что РФ не нарушает ничьих границ и ни на кого нападать не собирается.